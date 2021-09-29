 
مباشر

بلينكن يبحث الوضع في أفغانستان مع نظرائه في دول آسيا الوسطى

أخبار العالم

بلينكن يبحث الوضع في أفغانستان مع نظرائه في دول آسيا الوسطى
Kena Betancur
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rech

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الـ22 من سبتمبر الجاري الوضع في أفغانستان، مع نظرائه في كازاخستان وقرغيزستان وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان.

وجاء في بيان صدر عن مجموعة دول آسيا الوسطى المذكورة أن الأطراف أكدوا أهمية تخفيف الأزمة الإنسانية المحتملة في أفغانستان ودعت حركة "طالبان" إلى اتخاذ تدابير ضد الإرهاب وضمان تمكين الراغبين من الأجانب والأفغان من مغادرة البلاد.

كما دعا الوزراء في بيان مشترك إلى تشكيل حكومة شاملة تحترم حقوق الإنسان في أفغانستان، مشيرين إلى أهمية دعم الشعب الأفغاني وتسخير إمكانيات دول آسيا الوسطى في جهود مشتركة منسقة لتقديم المساعدات الإنسانية للأفغان.

وتناول الوزراء قضايا مكافحة "كوفيد-19" والتعاون الاقتصادي والأزمة المناخية. 

وجرى اللقاء في إطار الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر نظام الفيديو كونفرانس. 

 

المصدر: "إنترفاكس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا