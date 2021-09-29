باكستان.. 5 قتلى و20 جريحا بحادث اصطدام حافلة ركاب ومقطورة جنوبي البلاد

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح إثر اصطدام حافلة ركاب بمقطورة بالقرب من مدينة كراتشي جنوبي باكستان، وفق وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.

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ونقلت قناة "آري نيوز" التلفزيونية الباكستانية عن مصادر في خدمات الإنقاذ أن الحادث وقع على الطريق السريع في منطقة نوري آباد، حيث اصطدمت حافلة كانت متوجهة من كراتشي إلى مدينة خيربور (في مقاطعة السند) بمقطورة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الفور وإصابة عدد آخر.

وبحسب القناة فقد وصلت فرق الإنقاذ إلى الموقع ونقل القتلى والمصابين إلى مستشفى "كوثري" بمدينة حيدر آباد. وقالت مصادر الإنقاذ إن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لأن العديد من المصابين في حالة حرجة.

المصدر: "آري نيوز"