باكستان.. مصرع 27 مواطنا وإصابة العشرات إثر اصطدام حافلة ركاب وعربة مقطورة
Reuters Akhtar Soomro
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أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية بمصرع ما لا يقل عن 27 شخصا، وإصابة أكثر من 30 آخرين، جراء حادث اصطدام بين حافلة ركاب وعربة مقطورة في مقاطعة البنجاب بشرق باكستان.
وفي شهر يونيو الماضي، أكدت السلطات الباكستانية أن 20 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون جراء انقلاب حافلة تقل وافدين على طريق سريع وسقوطها في واد ضيق بجنوب غرب البلاد.
وتتكرر الحوادث المميتة في باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور ومعايير السلامة.
المصدر: "شينخوا" + "أ ب"