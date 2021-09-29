الحرس الثوري الإيراني يحذر سلطات إقليم كردستان ويهدد بتوجيه ضربات "للإرهابيين"

حذر قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، العميد باكبور، سلطات إقليم كردستان من أن "إيران لن تتحمل إنشاء مقرات للإرهابيين بشمال العراق".

إقرأ المزيد

وقال العميد باكبور: "يتعين على السلطات العراقية وحكومة الإقليم أن تقوم بإخراج عناصر الجماعات الإرهابية من هذه المنطقة بأسرع وجه، وإلا سوف نقدم على تدمير مراكزهم و مقراته".

وأضاف محذرا: "مستعدون لمواجهة أي همل إرهابي، وسوف نرد بشدة على أي تحرك للعدو، وإن كان حجمه صغيرا".

المصدر: RT