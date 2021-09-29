الحرس الثوري الإيراني يحذر سلطات إقليم كردستان ويهدد بتوجيه ضربات "للإرهابيين"
Reuters WANA NEWS AGENCY
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حذر قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، العميد باكبور، سلطات إقليم كردستان من أن "إيران لن تتحمل إنشاء مقرات للإرهابيين بشمال العراق".
وقال العميد باكبور: "يتعين على السلطات العراقية وحكومة الإقليم أن تقوم بإخراج عناصر الجماعات الإرهابية من هذه المنطقة بأسرع وجه، وإلا سوف نقدم على تدمير مراكزهم و مقراته".
وأضاف محذرا: "مستعدون لمواجهة أي همل إرهابي، وسوف نرد بشدة على أي تحرك للعدو، وإن كان حجمه صغيرا".
المصدر: RT
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