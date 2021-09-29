 
مباشر

الحرس الثوري الإيراني يحذر سلطات إقليم كردستان ويهدد بتوجيه ضربات "للإرهابيين"

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يحذر سلطات إقليم كردستان ويهدد بتوجيه ضربات
Reuters WANA NEWS AGENCY
العلم الإيراني أمام راجمة صواريخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/re8l

حذر قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، العميد باكبور، سلطات إقليم كردستان من أن "إيران لن تتحمل إنشاء مقرات للإرهابيين بشمال العراق".

إقرأ المزيد
وزیر الاستخبارات الإيراني يوجه تحذيرا لـ
وزیر الاستخبارات الإيراني يوجه تحذيرا لـ"القواعد الأمريكية والإسرائيلية" في كردستان

وقال العميد باكبور: "يتعين على السلطات العراقية وحكومة الإقليم أن تقوم بإخراج عناصر الجماعات الإرهابية من هذه المنطقة بأسرع وجه، وإلا سوف نقدم على تدمير مراكزهم و مقراته".

وأضاف محذرا: "مستعدون لمواجهة أي همل إرهابي، وسوف نرد بشدة على أي تحرك للعدو، وإن كان حجمه صغيرا".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا