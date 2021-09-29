روسيا تطلب من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا توضيحات بشأن تحالف "أوكوس"

أعلنت روسيا أنها طلبت توضيحات من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا بشأن إنشائها شراكة دفاعية جديدة تحمل اسم "أوكوس".

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "لدينا طيف من الأسئلة المتعلقة بإنشاء "أوكوس"، وقد سلمناها إلى الجانب الأمريكي، وسوف نوجهها أيضا إلى الزملاء الأستراليين ونطلع عليها حاليا الزملاء البريطانيين".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن هذه الأسئلة تشمل على وجه الخصوص مدى التوافق بين احتمال تصدير وقود السفن ذات نسبة تخصيب 90 بالمائة المنصوص عليه بموجب الصفقة الجديدة مع التزامات أستراليا بموجب اتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والملحق الإضافي الخاص بها.

ولفت ريابكوف في الوقت نفسه إلى أن ملف "أوكوس" لن يطرح على أجندة المفاوضات الخاصة بالاستقرار الاستراتيجي بين موسكو وواشنطن والتي تنطلق جولتها الجديدة في جنيف في 30 أغسطس، لكنه سيظل "في مقامها الثاني".

وقال نائب الوزير إن هذه الصفقة تذكّر بـ"استخفاف الأمريكيين بتلك الأنظمة الخاصة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل التي يعلنون دائما التزامهم بها ويدعون الآخرين إلى تطبيقها بشكل صارم".

وأعلنت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا في 15 سبتمبر عن إبرام الشراكة الدفاعية "أوكوس"، بما يشمل تبادل التكنولوجيات العسكرية وتزويد الجيش الأسترالي بثماني غواصات تستند إلى التكنولوجيات الأمريكية وصواريخ مجنحة أمريكية الصنع.

في الوقت نفسه، ألغت أستراليا لدى تشكيل هذا التحالف الجديدة صفقة غواصات هائلة مع فرنسا، ما أسفر عن أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الطرفين.

المصدر: "تاس"