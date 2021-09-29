متحدثة سابقة باسم البيت الأبيض تصف نوبات غضب ترامب بـ"المرعبة"

وصفت ستيفاني غريشام المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض نوبات الغضب التي كانت تعتري الرئيس السابق دونالد ترامب بأنها "مرعبة"، وأنه لا يهدا إلا بعد سماع الموسيقى المفضلة لديه.

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ونقلت وكالة فرانس برس عن مقتطفات من كتاب لغريشام بعنوان "سأخذ أسئلتكم الآن" أن دونالد ترامب "مزاجي وكاذب وأنه كان يقوم بأمور بشكل خفي ويميز على أساس الجنس".

يشار إلى أن ستيفاني غريشام كانت شغلت منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض في الفترة من يوليو 2019 إلى أبريل 2020، وتولت بعد ذلك إدارة مكتب السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب.

وقيل إن شخصا عين في البيت الأبيض كانت مهمته تهدئة فورات غضب ترامب ببث أغانيه المفضلة ومنها أغنية بعنوان "Memory" هي جزء من مسرحية غنائية بعنوان " Cats"، وكان هذا الشخص يلقب باسم "رجل الموسيقى".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي السابق استقدم إلى الطائرة الرئاسية رقم واحد "موظفة بهدف التحديق في مؤخرتها".

وتشير الصحيفة إلى مقتطف آخر من الكتاب حول لقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة لمجموعة العشرين منذ عامين.

واقتبست الصحيفة ذاتها من الكتاب فقرة عن لقاء بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين، ورد فيها أن "الرئيس الأميركي السابق قال لنظيره الروسي، في غياب الصحافيين: حسنا، سأتصرّف معك بحزم لبضعة دقائق. لكن ذلك فقط من أجل الكاميرات، وما إن يرحل (الصحافيون)، سنتحدّث".

ونقل من كتاب المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض والتي استقالت من عملها في مكتب ميلانيا ترامب بعد الهجوم على الكابيتول يوم 9 يناير 2021، أن الرئيس الأمريكي السابق "أخفى عن الرأي العام أنه خضع عام 2019 لتنظير القولون".

ونقلت صحف أمريكية من كتاب غرشيام أن ميلانيا ترامب أصبحت عدائية أكثر تجاه زوجها بعد أن تم الكشف عن علاقته بممثلة إباحية، وأن السيدة الأولى السابقة طلبت عقب هذه الفضيحة، أن يرافقها في إطلالاتها العامة عسكري جذاب لإثارة غضب زوجها.

ورأت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض أن "انعدام المصداقية كان يسري" في البيت الأبيض في عهد ترامب "كما لو أنه ينشر عبر نظام المكيفات".

المصدر: swissinfo.ch