ترامب: مكالمة سيئة من طبيب قد تمنعني من خوض الانتخابات المقبلة
Reuters SHANNON STAPLETON
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كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن السبب الوحيد الذي قد يحول دون خوضه السباق الرئاسي في انتخابات 2024.
وفي تصريح لقناة Real America's Voice مساء الجمعة، رد ترامب على سؤال حول ما الذي قد يمنعه من الترشح مرة أخرى إلى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، قائلا: "مكالمة سيئة من طبيب أو شيء من هذا القبيل، قد يمنعني عن ذلك".
وأضاف: "هذه الأشياء تحدث.. لكن أشعر أنني بحالة جيدة".
وكان ترامب الذي يبلغ 75 عاما أكبر شخصية تتولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2017، قبل الرئيس الرئيس الحالي جو بايدن الذي تولى الرئاسة مطلع هذا العام.
المصدر: THE HILL
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