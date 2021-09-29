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البنتاغون: دول في آسيا الوسطى تهتم بالعلاقات مع أمريكا بعد سقوط أفغانستان

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البنتاغون: دول في آسيا الوسطى تهتم بالعلاقات مع أمريكا بعد سقوط أفغانستان
AP /The New York Times/Sarahbeth Maney
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أعلن مسؤول بارز في الجيش الأمريكي أن دولا في منطقة آسيا الوسطى تهتم بتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة كبديل عن روسيا والصين، على خلفية مستجدات الوضع في أفغانستان.

وأشار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، خلال جلسة استماع جرت أمس الثلاثاء في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إلى أنه زار عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان الأسبوع الماضي وشارك في مشاورات "بناءة جدا" شملت خاصة ممثلين عن كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان لبحث "صورة المنطقة بعد سقوط أفغانستان".

وقال: "بشكل عام، يريدون ضمانات ويريدون أن تبقى لديهم روابط مع الولايات المتحدة، لأنهم يرغبون في أن يكون لديهم بديل عن روسيا والصين، وللأسف الشديد سيضطرون إلى التعامل دائما مع روسيا والصين نظرا لموقعهم الجغرافي".

وتابع: "أعتقد أن شركاءنا في المنطقة يريدون أن تبعث الولايات المتحدة إليهم إشارات بأننا لن ندير ظهرنا لهم، حتى بعد انسحابنا من أفغانستان".

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"

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