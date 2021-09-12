بايدن: لو عرضنا على المتعاطفين معنا مغادرة طاجيكستان لرأينا الناس يتعلقون بعجلات الطائرة

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن طريقة عملية الإجلاء التي نفذتها الولايات المتحدة من العاصمة الأفغانية كابل، مرجحا أن هذه الأحداث لم تكن استثنائية ومن المحتمل أن تشهدها دول أخرى.

وأشار بايدن أمس السبت في تصريح منشور على موقع البيت الأبيض أدلى بها للصحفيين بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 لهجمات 11 سبتمبر إلى أن 70% من الأمريكيين كانوا مقتنعين بأن الوقت حان لسحب القوات من أفغانستان، مضيفا:" لكن من جانب آخر لم تعجبهم الطريقة التي انسحبنا بها، لكن من الصعب لأحد أن يوضح كيف كان بإمكاننا الانسحاب بطريقة مختلفة".

وتابع: "على سبيل المثال، لو كنا في طاجيكستان وجئنا بطائرة "سي-130" وقلنا: "سنسمح لكل المتعاطفين معنا بركوب هذه الطائرة" - لرأيتم أناسا يتعلقون بعجلات الطائرة أيضا".

ولقي عدة أشخاص مصرعهم في مطار العاصمة الأفغانية كابل الشهر الماضي جراء سقوطهم من ارتفاع كبير عندما تشبثوا بطائرة أمريكية في محاولة يائسة لمغادرة البلاد بعد عودة حركة "طالبان" إلى السلطة فيها.

وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة أنفقت 300 مليون دولار يوميا على مدى 20 عاما في أفغانستان في محاولة لإعادة توحيد هذا البلد، حتى بعد تصفية زعيم "القاعدة" أسامة بن لادن و"القضاء" على هذا التنظيم هناك، مضيفا:" هل يستطيع "القاعدة" العودة هناك؟ نعم.. لكنه قد عاد في أماكن أخرى".

وقال متسائلا: "ما هي الاستراتيجية؟ هل نغزو كل مكان يتواجد فيه "القاعدة" ونبقي قواتنا هناك؟".

المصدر: موقع البيت الأبيض