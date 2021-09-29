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هنغاريا تتهم الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير

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هنغاريا تتهم الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير
Reuters
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قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن الاتحاد الأوروبي يطبق معايير مزدوجة تجاه خط نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا "السيل الشمالي-2".

وأضاف الوزير الهنغاري: "نحن لسنا جزءا من هذا المشروع، ولكن لا يمكننا أن نعارضه. ويمكنني القول، إن هناك معايير مزدوجة غير مقبولة".

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وأشار بيتر سيارتو، إلى أن المفوضية الأوروبية "قتلت" المشروع السابق – "السيل الجنوبي"، الذي كان يجب أن يزيد من تنويع طرق نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا الوسطى.

وقال الوزير: "والآن مرة أخرى، لا نرى أي تشجيع من جانب المفوضية. لا يمكنني تصور أية أعذار، أو أسباب يمكن أن تقدمها هذه المفوضية. كل ذلك ليس إلا استخداما للمعايير المزدوجة".

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وكانت المفوضية الأوروبية انتقدت توقيع هنغاريا عقدا طويل الأجل لتوريد الغاز من روسيا. 

 

المصدر: كوميرسانت

 

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