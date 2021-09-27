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روسيا تبرم عقدا طويل الأمد مع هنغاريا لتزويدها بالغاز

مال وأعمال

روسيا تبرم عقدا طويل الأمد مع هنغاريا لتزويدها بالغاز
Reuters
صورة تعبيرية
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أبرمت روسيا مع هنغاريا (المجر)، اليوم الاثنين، عقدا جديدا طويل الأجل لتزويد الدولة الأوروبية بالغاز الروسي لمدة 15 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".

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وجرت مراسم التوقيع في بودابست بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "غازبروم إكسبورت" إيلينا بورميستروفا ووزير الشؤون الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو.

في وقت سابق، ذكرت الوكالة أن الجانب المجري سيحصل على 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا طوال مدة العقد، منها 3.5 مليار متر مكعب عبر صربيا ومليار متر مكعب عبر النمسا.

والاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2021، تنص على إمكانية تغيير الشروط بعد 10 سنوات.

وفي نهاية عام 2020، استوردت هنغاريا (المجر) 8.6 مليار متر مكعب من الغاز الروسي. وهذا هو ثاني أعلى رقم منذ 12 عاما.

المصدر: نوفوستي

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