كييف تعبر عن خيبة أملها من توجه هنغاريا لتوقيع عقد مع "غازبروم" بشأن إمدادات الغاز

قررت وزارة الخارجية الأوكرانية تأجيل جلسة اللجنة الأوكرانية الهنغارية لشؤون التعاون الاقتصادي بسبب نية هنغاريا إبرام عقد مع شركة "غازبروم" الروسية حول إمدادات الغاز.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأوكرانية ونشر على موقعها الرسمي، اليوم الاثنين: "كان من المتوقع أن تجري في بودابست في الـ29 والـ30 من سبتمبر الجاري الجلسة الخامسة للجنة الأوكرانية الهنغارية المشتركة لشؤون التعاون الاقتصادي برئاسة وزيري خارجية البلدين... وقررت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم تأجيل جلسة اللجنة، إذ أن الاتفاقية الروسية الهنغارية في مجال الغاز ستؤثر بشكل جدي على أمن الطاقة في أوكرانيا وأوروبا، وتخلق ظروفا جديدة تتطلب إجراء تحليل شامل للأخطار والتهديدات وكذلك الأعمال المنسقة لبلدان المنطقة لتقليل آثارها السلبية".

وقالت الوزارة إن كييف تعبر عن خيبة أملها من قرار هنغاريا توقيع صفقة طويلة الأجل حول إمدادات الغاز ليس عبر الأراضي الأوكرانية. وأضافت أن أوكرانيا ستتوجه بنداء للمفوضية الأوروبية لتقديم تقييمها لمدى توافق هذه الصفقة الهنغارية مع القوانين الأوروبية في مجال الطاقة.

المصدر: نوفوستي