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الجيش الكولومبي يعلن تصفية 10 مسلحين من جماعة منشقة عن "فارك"

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الجيش الكولومبي يعلن تصفية 10 مسلحين من جماعة منشقة عن
Reuters JONATHAN DRAKE
صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الكولومبي عن تصفية 10 مسلحين من جماعة منشقة عن "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) جنوب شرقي البلاد.

ونفذ الجيش الكولومبي عمليته في منطقة موريتشال نويفو بولاية غواينيا، وهي منطقة غابات استوائية، فيها مزارع الكوكا التي تنتج منها مادة الكوكايين المخدرة.

وقال قائد القوات المسلحة الكولومبية الجنرال لويس فرناندو نافارو: "حتى الآن أسفرت عملياتنا العسكرية عن مقتل 10 من عناصر العصابة وضبط كمية كبيرة من المواد".

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يذكر أن جماعة "فارك" اليسارية المتمردة وقعت اتفاق السلام مع الحكومة الكولومبية في عام 2016، لكن بعض الجماعات المنشقة عنها رفضت الاتفاق وتواصل النشاط المسلح في الغابات تحت التسمية نفسها، بينما تحولت "فارك" الأساسية إلى حزب سياسي.

وتقدر المصادر الأمنية الكولومبية عدد عناصر الجماعات المنشقة عن "فارك" بحوالي 2500 شخص.

المصدر: رويترز

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