كولومبيا.. جائزة 52 ألف دولار لقاء معلومات تساعد في اعتقال مسؤولين عن تفجير قتل 5 عسكريين

خصصت السلطات الكولومبية جائزة قدرها 52 ألف دولار لأي شخص يساعدها في القبض على المسؤولين عن التفجير الذي أودى بحياة 5 عسكريين، وفقا لوزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو.

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وكتب الوزير على صفحته في "تويتر" اليوم الأربعاء: "نعرض مكافأة يصل قدرها إلى 200 مليون بيسو (نحو 52 ألف دولار) لقاء معلومات دقيقة عن منفذي هذا الهجوم وعقوله المدبرة. واعتمادا على كل الموارد التي قدمتها لنا القوات المسلحة، سوف نجد المذنبين ونواصل كفاحنا".

وكان الجنرال خوفينال دياز ماتيوس، قائد الفرقة السابعة للجيش الكولومبي، أعلن عن مقتل 5 عسكريين وجرح 3 آخرين أمس الثلاثاء، نتيجة تفجير دبره أعضاء عصابة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات، معروفة تحت اسم "أسرة الخليج".

Ofrecemos una recompensa de hasta $200 millones por información exacta de los autores materiales e intelectuales de este lamentable atentado. Con todos los recursos que tenemos de Fuerza Pública daremos con los responsables, seguimos en pie de lucha. pic.twitter.com/FcUsU1HWmH — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 22, 2021

المصدر: "نوفوستي"