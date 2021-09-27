هنغاريا ترفض الانتقادات الأوكرانية لصفقتها مع "غازبروم" الروسية

رفضت هنغاريا انتقادات أوكرانيا لصفقة بودابست مع شركة "غازبروم" الروسية لتوريد الغاز لهنغاريا دون المرور بالأراضي الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو يوم الاثنين، إن "مسار التوريدات يحدده من يمتلك الغاز. وكما تعرفون نشتري الغاز من روسيا خلال السنوات الـ45 أو 46 الأخيرة".

وأضاف أنه "لا يحق لأحد أن يتدخل في قرارات هنغاريا في مجال الطاقة".

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وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد وقعت عقدا مع هنغاريا لتزويدها بالغاز حتى عام 2036.

وسيتم ضخ 3.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة عبر أراضي صربيا، ومليار متر في السنة عبر النمسا.

وأعربت أوكرانيا عن خيبة أملها لقرار هنغاريا بشأن توريدات الغاز التفافا على الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى أن هذا القرار يضر بالعلاقات بين كييف وبودابست.

المصدر: نوفوستي