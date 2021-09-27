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نيجيريا.. مقتل 22 من أفراد الأمن بهجوم لقطاع الطرق

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نيجيريا.. مقتل 22 من أفراد الأمن بهجوم لقطاع الطرق
Reuters أفراد من الجيش النيجيري ـ أرشيف
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قتل 22 من أفراد الأمن النيجيريين بهجوم شنه قطاع الطرق على قاعدة عسكرية نائية في سوكوتو شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن العضو في برلمان الولاية أمين جوبير أنه تم العثور على 17 جثة يوم الأحد، وخمس جثث أخرى اليوم الاثنين.

وأضاف أن القتلى هم 14 جنديا، و5 من رجال الشرطة، و3 من قوة الدفاع المدني.

 

المصدر: "رويترز"

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