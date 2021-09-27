الجيش النيجيري يعلن صد هجوم شنه متشددون

أعلن الجيش النيجيري اليوم الاثنين أن قواته قتلت عشرات المتشددين وخسرت عددا من أفرادها خلال قتال عنيف حول قاعدة عسكرية نائية على الحدود مع النيجر.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة النيجيرية الجنرال بنجامين ساوير في بيان صحفي إن "عددا كبيرا من مقاتلي تنظيم داعش-ولاية غرب أفريقيا هاجموا القاعدة في بوركوسوما بولاية سوكوتو في الساعات الأولى من صباح الأحد"، مضيفا: "صدت القوات الهجوم الفاشل بسرعة... للأسف تم تسجيل عدد من الضحايا في صفوف قواتنا خلال المواجهة".

وفي السابق كان تنظيم "داعش ولاية غرب إفريقيا" جزءا من جماعة "بوكو حرام" المتشددة التي تتمركز في شمال نيجيريا.

وانفصل التنظيم منذ خمس سنوات معلنا مبايعته لتنظيم "داعش"، وخاض التنظيمان معارك ضد كل منهما الآخر وضد القوات المسلحة النيجيرية أيضا.

وامتد نشاط "بوكو حرام" و"داعش-ولاية غرب إقريقيا" من نيجيريا إلى النيجر وتشاد والكاميرون.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الصراع الدائر منذ 12 عاما أدى إلى سقوط 300 ألف قتيل وجعل الملايين يعتمدون على المساعدات.

المصدر: "رويترز"