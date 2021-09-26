إطلاق سراح 10 طلاب نيجيريين مخطوفين بعد دفع فديتهم

أفرج مسلحون في نيجيريا عن 10 طلاب مخطوفين في ولاية كادونا شمال غربي البلاد، بعد حصولهم على الفدية.

وقال القس جون هاياب في تصريح لـ"أسوشيتد برس" إنه "تم الإفراج عن الطلاب بعد ظهر الأحد، بعد نحو ثلاثة أشهر من اختطافهم على أيدي مسلحين في كادونا".

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وأضاف أن "11 من بين 121 طالبا بمدرسة بيت إيل المعمدانية الثانوية، لا يزالون محتجزين"، معربا عن "إحباطه بسبب رفض المسلحين إطلاق سراح جميع الطلاب دفعة واحدة".

وردا على سؤال عن سبب استمرار احتجاز المسلحين لأحد عشر طالبا، أجاب: "لو كانت لدينا القدرة، لكنا أحضرناهم".

وأضاف: "قطاع الطرق هم من يتحكمون، وعلينا أن نتعامل بهدوء، واستعادة أبنائنا".

وتابع: "غضبنا من قطاع الطرق ليس كغضبنا من الحكومة، لأنه لا يمكن أن تكون لدينا حكومة يفترض أنها تحمينا، وقطاع الطرق يستغلون الوضع لصالحهم.. لم يحدث أن أفرجوا يوما عن تلميذ مجانا".

ويأتي إطلاق سراح الطلاب بعد نحو أسبوع من إطلاق سراح عشرة آخرين من زملائهم في المدرسة.

المصدر: "أسوشيتدبرس"