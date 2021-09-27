بعد 19 شهرا من التعليق.. إيران تعتزم استئناف إصدار تأشيرات الدخول

وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باستئناف صدور تأشيرات الدخول السياحية والعائلية إلى إيران من الحدود البرية والجوية اعتبارا من 23 أكتوبر المقبل.

أفاد بذلك وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية الإيراني سيد عزت الله زرغامي عبر "تويتر" اليوم الاثنين، معربا عن شكره للرئيس رئيسي "على موقفه الحكيم والداعم لقطاع السياحة" و"الأمر بالإسراع في إصدار التأشيرات السياحية".

وكانت إيران قد أوقفت إصدار التأشيرات منذ 19 شهرا بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية