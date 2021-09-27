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بولندا: اللاجئون يشكلون تهديدا إرهابيا

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بولندا: اللاجئون يشكلون تهديدا إرهابيا
Reuters
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قال وزير داخلية بولندا ماريوس كامينسكي، للصحفيين في وارسو اليوم إن العديد من المهاجرين غير الشرعيين، المحتجزين على الحدود البيلاروسية البولندية يشكلون تهديدا إرهابيا.

وأضاف الوزير: " سجلنا منذ بداية أغسطس، 9400 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني، تم قمع 8200 منها بنجاح. تم اعتقال حوالي 1200 مهاجر غير شرعي ووضعوا في مراكز حراسة".

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وأضاف كامينسكي أن "الكثير منهم بدون أي وثائق، وبعضهم لديه وثائق مزورة ". وشدد على أن ثلثيهم يخضعون لإجراء "تدقيق خاص".

وزعم الوزير البولندي، بأن "كل عاشر من بين المحتجزين كان له على الأغلب، علاقات مع المنظمات الإرهابية وعصابات التهريب ومرتكبي الجرائم الأخرى، وبعضهم كان مرتبطا في السابق بقوات الأمن أو منظمات مسلحة أخرى".

المصدر: نوفوستي

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