شولتز يرد على سؤال حول العلاقات مع روسيا وأوكرانيا

قال أولاف شولتز زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، معلقا على العلاقات مع روسيا وأوكرانيا، إن مستقبل أوروبا يعتمد على التعاون الجيد مع الجيران والاعتراف بحرمة الحدود.

وأضاف شولتز، المرشح لمنصب المستشار الألماني: "سيعتمد مستقبل أوروبا أيضا على التعاون الجيد بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه. سيعتمد ذلك على مدى إدراك الجميع لضرورة التقدم اللاحق في التكامل في الاتحاد الأوروبي. ومن أهم نقاط التعاون الاقتصادي الجيد، الاعتراف بحرمة الحدود".

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أجريت انتخابات البوندستاغ في ألمانيا، في 26 سبتمبر. وستبدأ الأطراف الآن التحضير للمحادثات حول تشكيل ائتلاف محتمل. وبحسب المعطيات الأولية، يملك الاشتراكيون الديمقراطيون في البرلمان الجديد، 206 مقاعد. وكتلة الاتحادين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي- 196 مقعدا. أما حزب "الخضر"، فلديه 118 مقعدا.

المصدر: نوفوستي