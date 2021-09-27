إيطاليا: العثور على بقايا بشرية قبالة سواحل لامبيدوزا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن رجال هيئة حماية الموانئ عثروا بالقرب من بلدة كالا بولتشينو على جزيرة لامبيدوزا، على رفات بشرية وأبلغت السلطات المعنية بذلك.

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وأضافت المصادر نفسها، أن "قوة الغواصين التابعة لرجال الإطفاء على الجزيرة، هرعت إلى الموقع للمضي قدما في عملية انتشال الجثث" مبينة أنها "تعود على الأرجح لمهاجرين لم يتمكنوا من الوصول إلى الجزيرة".

وخلصت المصادر الأمنية إلى القول إنه "لا يستبعد أن يكون هؤلاء جزءا من الأشخاص المفقودين في حادث تحطم قارب المهاجرين الذي وقع في 30 يونيو الماضي، عند انقلاب قارب صغير بين جزيرتي لامبيدوزا ولامبيوني".

المصدر: وكالة آكي