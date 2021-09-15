وصول 67 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوزا في إيطاليا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية استمرار عمليات رسو قوارب الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، التي شهدت منذ منتصف الليل أربع عمليات إنزال مع 67 مهاجرا وصلوا إليها.

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وأضافت المصادر ذاتها أنه "تم اعتراض أول قارب صغير على متنه 23 شخصا من قبل عناصر خفر السواحل على بعد 26 ميلا بحريا عن كبرى جرز الأرخبيل الصقلي، وبعد نقلهم عند حوالي الساعة 2.30 صباحا إلى الرصيف التجاري وصل زورق دورية تابع لهيئة حماية الموانئ بعد فترة وجيزة وعلى متنه 11 تونسيا".

وقالت المصادر الأمنية إنه "من ناحية أخرى تمكنت مجموعتان مكونتان من 16 و17 تونسيا آخرين من التهرب من الضوابط والرسو بشكل مباشر على سواحل الجزيرة، والذين تعقبهم رجال الشرطة المالية إلى رصيف مادونينا".

وخلصت المصادر إلى القول إنه "من خلال 28 عملية رسو يوم أمس على سواحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي هبط ما مجموعه 649 شخصا، وأن الجميع بعد إجراء فرز صحي أولي عليهم، ورد الأمر بنقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي تكاد تنهار مرة أخرى بعد وابل الوافدين في الساعات القليلة الماضية".

المصدر: وكالة "آكي"