فرنسا: إنقاذ نحو 100 مهاجر في بحر المانش

أعلنت السلطات البحرية الفرنسية، مساء أمس الأحد، عن إنقاذ نحو 100 مهاجر كانوا يواجهون صعوبة في مضيق با-دو-كاليه بين فرنسا وبريطانيا، يومي السبت والأحد الماضيين.

وجاء في بيان صدر عنها أنه في البداية تم إنقاذ نحو 20 مهاجرا السبت عندما واجهوا صعوبات قبالة ميناء دانكيرك في شمال فرنسا، ولاحقا في ليلة السبت الأحد "نحو 40 شخصا" كان بعضهم "يعاني من حالة طفيفة من انخفاض حرارة الجسم"، قبالة سانغات التي تبعد 50 كيلومترا غربا.

ثم تم الإبلاغ عن قارب آخر قبالة ديك، بالقرب من دانكيرك، حيث أنقذ 30 مهاجرا تقريبا.

وأعيد الجميع إلى السواحل الفرنسية حيث قامت عناصر شرطة الحدود والإطفاء برعايتهم.

وخلال ليل السبت الأحد، عثر على نحو 30 مهاجرا على شاطئ بالقرب من بي دو سوم، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب سانغات، وعلى رجلين يشتبه في أنهما مهربان.

وقال شرطة با-دو-كاليه إن أحدهما، وهو عراقي، أقر بنقل مهاجرين كانوا يرغبون بالذهاب إلى بريطانيا والثاني، وهو بولندي، كان ينقل في سيارته المعدات اللازمة للعبور.

منذ نهاية العام 2018، زادت عمليات الهجرة غير القانونية عبر المانش لمهاجرين يسعون للوصول إلى بريطانيا رغم التحذيرات المتكررة من السلطات التي تؤكد على الخطر المرتبط بحركة الملاحة الكثيفة والتيارات القوية وانخفاض درجة حرارة المياه.

حاول نحو 15400 مهاجر العبور بين الأول من يناير الماضي و31 أغسطس الماضي، منهم 3500 أنقذوا بعدما واجهوا صعوبات في المضيق ونقلوا إلى السواحل الفرنسية، وفقا للسلطات الفرنسية. في العام 2020، حاول 9500 شخص العبور في مقابل 2300 العام 2019 و600 العام 2018.

المصدر: أ ف ب