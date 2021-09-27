مستشار أمريكي سابق: الولايات المتحدة تعبت من أوكرانيا

قال توماس غراهام المستشار السابق للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، إن واشنطن تعبت من موضوع أوكرانيا، ولم تعد ترغب بمناقشته مع موسكو.

ووفقا له، استبعد الرئيس جو بايدن القضية الأوكرانية من مجال التفاوض، لأن الغرب سئم فعلا من هذا الموضوع.

وذكر أن الجانب الأمريكي بات يدرك أنه من المستبعد التوصل إلى تفاهم مشترك حول هذه القضية، لذلك لن يحاول الرئيس الأمريكي تغيير أي شيء بشكل جذري.

وأضاف المستشار السابق، في حديث لصحيفة "إزفيستيا": "بايدن يريد الحفاظ على الوضع الراهن مع روسيا. وهو يدرك أن إمكانية التقدم في الموضوع الأوكراني، محدودة للغاية وأنه لا يمكن إحراز تقدم كبير هنا. لذلك سيحاول إبقاء كل شيء على ما هو عليه، حتى لا تحدث حركات مفاجئة في أي من الاتجاهين".

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ولدى تعليقه على زيارة فلاديمير زيلينسكي لواشنطن، وصف المستشار السابق حالة العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بالراكدة. في رأيه، خلال لقاء الرئيسين لم تكن هناك محاولات للضغط على روسيا.

وشدد على أن الأولوية الرئيسية لسلطات كييف اليوم، هي حل المشاكل الداخلية.

المصدر: نوفوستي