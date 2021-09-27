مشوار في "أرض غير مستكشفة".. الصحافة الغربية تعلق على الانتخابات الألمانية

بعد فوز الديمقراطيين الاشتراكيين بالانتخابات البرلمانية الألمانية أمس بفارق ضئيل، تنبأ الإعلام الغربي بأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد أشبه بمشوار طويل في "أرض غير مستكشفة".

إقرأ المزيد

واعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن نتائج التصويت لن تحدد مستقبل ألمانيا فحسب، بل ومستقبل أوروبا كلها.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن هذه الانتخابات كانت الأكثر إثارة منذ سنوات عديدة، وظلت غير محسومة النتائج حتى اللحظة الأخيرة.

من جانبها، وصفت الصحيفة الإسبانية الأخرى "لافنغارديا"، نتائج الانتخابات بأنها كانت مربكة في "بلد يحب الدقة"، ووجدت ألمانيا نفسها في "أرض غير مستكشفة."

ورجحت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أنه على الرغم من أن المنافسة على منصب المستشارية ستنحصر بين أولاف شولز، مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي وأرمين لاشيت، زعيم تحالف اليمين الوسط الذي حل ثانيا في نتائج التصويت، فإن حزبي الخضر والديمقراطيين الأحرار هما من سيقرر في الواقع من سيرأس الحكومة الجديدة.

إقرأ المزيد

وتوقعت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن محادثات الائتلاف ستتحول إلى أسابيع أو حتى شهور من الجدل، فيما اعتبرت "لو موند" الفرنسية أن هذه المحادثات ستكون أطول وأكثر صعوبة من أي وقت مضى.

المصدر: RT