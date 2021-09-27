اقتراح في دولة لاتينية لمنح العامل إجازة مدفوعة في حال وفاة حيوانه الأليف

عرض السياسي الكولومبي، أليخاندرو كارلوس شاكون، أمام البرلمان، مشروع قانون يقضي بحصول المواطنين على يومين عطلة من العمل مدفوعي الأجر، حدادا على وفاة حيواناتهم الأليفة.

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ونقل موقع "إل تيمبو" الناطق باللغة الإسبانية عن أليخاندرو كارلوس شاكون قوله: "بعض الناس ليس لديهم أطفال ولكن لديهم حيوان أليف محبوب للغاية يطورون معه علاقة أخوية عميقة".

وبحسب ما ورد قال، مشرع الحزب الليبرالي إن "6 من كل 10 أسر كولومبية لديها حيوان أليف" ، لافتا إلى أن "أفراد الأسرة عانوا من "تأثيرات عاطفية كبيرة" عندما مات أصدقاؤهم ذوو الأرجل الأربعة".

ووفقا للإجراء المقترح، لن يكون العمال مؤهلين لـ"الفجيعة" إذا مات حيوان أليف غريب، وأي شخص يقبض عليه وهو يكذب بشأن وفاة كلبه سيتعرض للغرامات، بحسب "إل تيمبو".

وسيتعين تمرير مشروع القانون خلال أربع مناقشات بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب من قبل، وفق الموقع.

المصدر: "NEW YORK POST"