أرمينيا.. مسيرة في يريفان إحياء لذكرى ضحايا حرب قره باغ (فيديو)

تظاهر حوالى ثلاثة آلاف أرمني في العاصمة يريفان الأحد لإحياء ذكرى ضحايا الحرب مع أذربيجان في إقليم قره باغ الجبلي قبل عام.

ونظمت أحزاب المعارضة بقيادة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان مسيرة حمل المشاركون فيها المشاعل وسط المدينة باتجاه مقبرة إيرابلور العسكرية عشية الذكرى الأولى للحرب الأخيرة التي راح ضحيتها نحو 6500 شخص.

وانتهت الأعمال الحربية في نوفمبر باتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية شهد تنازل أرمينيا لباكو عن مساحات شاسعة من الأراضي التي سيطرت عليها لعقود في الإقليم.

واعتبر هذا الاتفاق في أرمينيا مذلة وطنية وأثار احتجاجات في الشوارع ضد رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وصباح الاثنين، ستشهد أنحاء أرمينيا وأذربيجان حملة للوقوف دقيقة صمت تخليدا لذكرى ضحايا الحرب التي استمرت ستة أسابيع.

المصدر: أ ف ب