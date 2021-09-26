إيران.. تفكيك خلية إرهابية حاولت استهداف أمن المناطق المحاذية للحدود مع العراق

أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية تفكيك خلية إرهابية كانت تحاول استهداف أمن المناطق الإيرانية الحدودية مع العراق.

وحسب بيان عن وزارة الأمن الإيرانية تمكن عناصر الوزارة من كشف وتفكيك الخلية الإرهابية جنوب غرب محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وأكد البيان على أن عناصر وزارة الأمن الإيرانية تمكنوا من ضبط أسلحة كانت بحوزة الخلية الإرهابية فيما لم يكشف البيان عدد أفراد الخلية الإرهابية والجهة التابعين لها.

وذكرت الوزارة أن العملية جاءت تزامنا مع توجه الآلاف من الإيرانيين إلى الحدود الجنوبية الغربية بنية العبور إلى الأراضي العراقية للمشاركة في زيارة الأربعين.

المصدر: وكالة "فارس" للأنباء