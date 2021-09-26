الولايات المتحدة.. إحراز تقدم في احتواء حريق غابات بكاليفورنيا أدى لنزوح الآلاف

تمكنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا من احتواء حريق غابات بشكل جزئي أجبر آلاف السكان على النزوح، ودمر أكثر من مئة مبنى قرب بحيرة شاستا شمالي الولاية.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا إن انحسار سرعة الرياح وتراجع درجات الحرارة أبطأ تحرك الحريق نحو شواطئ أكبر بحيرة صناعية في كاليفورنيا، بعيدا عن المناطق المأهولة شمال مدينة ريدينع ما سمح لأطقم الإطفاء بزيادة نسبة احتواء الحريق إلى 35 بالمائة.

وكان الحريق هدد 9 آلاف مبنى غير أن العدد تراجع إلى 2340 يوم الأحد، ويتوقع هطول أمطار خفيفة يوم الاثنين.

وأشارت إدارة إطفاء كاليفورنيا إلى أن التقييم الأولي خلص إلى أن 131 منزلا ومبني آخر قد احترقت، ومن المرجح أن يتغير هذا العدد مع انتقال فرق الإطفاء من شارع إلى شارع لتفقد وتقدير حجم الدمار.

وألقت السلطات القبض على امرأة (30 عاما) للاشتباه في إضرامها الحريق الذي اندلع الأربعاء الماضي وانتشر بشكل واسع وسط طقس حار وعاصف في المنطقة على بعد نحو 322 كيلومترا شمال شرق سان فرانسيسكو.

المصدر: أ ب