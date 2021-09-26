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نشطاء: وفد "مركزي" لـ"طالبان" يصل بنجشير من كابل

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نشطاء: وفد
AP Rahmat Gul
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أفاد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بأن حركة "طالبان" أرسلت وفدا رفيع المستوى من كابل إلى ولاية بنجشير المضطربة.

وتداول نشطاء موالون لـ"طالبان" في "تويتر" اليوم الأحد مقطع فيديو يظهر رتلا قيل إنه نقل الوفد الذي وصف بـ"المركزي" برئاسة المسؤول المدعو قاري صلاح الدين رئيس إلى بنجشير وصورا لأفراد فيه.

ولم يتضح هدف الزيارة بعد.

وتمكنت "طالبان" مطلع الشهر الجاري من الاستيلاء على أجزاء واسعة من بنجشير، منها مركز الولاية التي كانت آخر بؤرة للمقاومة المناهضة للحركة في أفغانستان.

غير أن قوات "جبهة المقاومة الشعبية" بقيادة أحمد مسعود تواصل، حسب تقارير صحفية، خوض "حرب العصابات" بحق "طالبان" في الولاية الجبلية.

المصدر: وكالات

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