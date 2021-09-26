"بلومبيرغ": اعتقال سبعة عمال بشركة PDVSA بفنزويلا بتهمة الإرهاب

قالت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إنه تم في فنزويلا اعتقال سبعة من العاملين بشركة PDVSA، بتهمة الإرهاب.

وأضافت الوكالة، أن المخابرات العسكرية الفنزويلية، اعتقلت سبعة موظفين في شركة النفط PDVSA المملوكة للدولة، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وذكرت الوكالة، أن قوات خاصة تابعة للمخابرات الفنزويلية، نفذت في 23 سبتمبر، عملية الاعتقال ضد العمال في مصفاة للنفط بولاية فالكون.

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وبحسب المحامي هارولد غيريرو، الذي يدافع عن أحد المعتقلين، فقد تم نقل الموظفين إلى كاراكاس، ويجري التحقيق معهم بتهمة التحضير لهجوم على منشأة الشركة.

وتؤكد الوكالة أن وزارة البترول الفنزويلية وشركة PDVSA، لم تردا على طلب التعليق على الخبر.

المصدر: تاس