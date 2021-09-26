غوتيريش: العالم بات قريبا جدا من الدمار النووي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العالم اقترب كثيرا من الدمار النووي.

وذكر غوتيريش، في تغريدة نشرها على تويتر أمس السبت، أن البشرية باتت قريبة جدا من عتبة الإبادة النووية.

Nearly 14,000 nuclear weapons are stockpiled around the world.



Humanity remains unacceptably close to nuclear annihilation.



Now is the time to lift the cloud of nuclear conflict for good, eliminate nuclear weapons from our world, and usher in a new era of trust and peace. — António Guterres (@antonioguterres) September 26, 2021

وأضاف غوتيريش: "هناك 14 ألف قطعة سلاح نووي مخزنة في مختلف أنحاء العالم. والبشرية باتت قريبة بشكل غير مقبول من التدمير النووي".

وتابع الأمين العام: " لقد حان الوقت لتبديد سحابة الصراع النووي، وتدمير الأسلحة النووية في العالم، وفتح عهد جديد من الثقة والسلام".

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يشار إلى أن العالم يحتفل في 26 سبتمبر باليوم الدولي للنضال في سبيل التدمير الكامل للأسلحة النووية.

المصدر: تاس