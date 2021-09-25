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كوريا الشمالية: ما زال هناك أمل في إحلال السلام وعقد قمة مع سيئول

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كوريا الشمالية: ما زال هناك أمل في إحلال السلام وعقد قمة مع سيئول
Reuters
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع شقيقته كيم يو جونغ
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نقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية عن كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، أن بيونغ يانغ مستعدة لبحث عقد قمة أخرى بين الكوريتين على أساس من الاحترام المتبادل.

وقالت كيم يو جونغ: "أعتقد أنه لن يكون هناك تفاهم سلس بين الشمال والجنوب إلا عندما يتم الحفاظ على الحياد والاحترام المتبادل".

وأضافت أن المناقشات البناءة تعطي فرصة لإيجاد حلول مجدية وناجحة لمسائل بينها "إعادة فتح مكتب الاتصال المشترك بين الشمال والجنوب وتنظيم قمة الشمال والجنوب، والإعلان عن إنهاء الحرب".

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وكانت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي قد قالت إن بلادها مستعدة لاستئناف المحادثات مع كوريا الجنوبية في حالة تلبية شروطها، داعية سيئول لإقناع واشنطن بتخفيف العقوبات الاقتصادية.

وجدد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن يوم الثلاثاء دعوته إلى إنهاء رسمي للحرب الكورية خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكنه قال فيما بعد إن "الوقت ينفد أمام تحقيق مثل هذا التقدم قبل انتهاء رئاسته في مايو".

المصدر: رويترز

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