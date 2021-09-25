وسائل إعلام أفغانية: قتلى وجرحى بتفجير استهدف رتلا لـ"طالبان" في جلال آباد

أفادت وسائل إعلام أفغانية بسقوط قتلى وجرحى بينهم عناصر في حركة "طالبان"، جراء انفجار دوى اليوم السبت في مركز ولاية ننكرهار، مدينة جلال آباد.

ونقلت قناة "آريانا نيوز" عن شهود عيان تأكيدهم أن لغما أرضيا استهدف رتلا لـ"طالبان" في المنطقة الأولى في جلال آباد صباح اليوم.

وذكرت وكالة Pajhwok نقلا عن السلطات المحلية أن الحادث خلف قتيلين وستة مصابين على الأقل، بينما أشارت مصادر مطلعة لـ"آريانا نيوز" بأن أربعة من الجرحى مدنيون.

المصدر: "آريانا نيوز" + Pajhwok