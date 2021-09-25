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نيودلهي: بايدن يؤيد منح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي

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نيودلهي: بايدن يؤيد منح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
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أعلن نائب وزير الخارجية الهندي هارش فاردهان شرينغلا، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن تأييده منح الهند العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

وقال شرينغلا خلال مؤتمر صحفي يوم السبت، إن "رئاستنا لمجلس الأمن الدولي وخاصة موقفنا تجاه قضية أفغانستان، حظيت بتقييم عال. وصرح الرئيس بايدن بأن الهند يجب أن يكون لها مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي حسب رأيه".

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وجاء ذلك تعليقا على لقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارة رئيس الوزراء للولايات المتحدة يوم الجمعة.

وكان ذلك أول لقاء بين مودي وبايدن منذ تولي الأخير منصب الرئاسة الأمريكية.

المصدر: تاس

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