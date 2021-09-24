قناة ألمانية تنشر "نتائج استطلاع exit poll" قبل يومين من الانتخابات

عرضت قناة ARD الألمانية ما وصفته بـ"نتائج استطلاعات exit poll" التي تستفتي آراء الناخبين بعد تصويتهم في مراكز الاقتراع، قبل يومين من الانتخابات التشريعية في ألمانيا.

ونشرت صحيفة "بيلد" يوم الجمعة صورة لشاشة قناة ARD، ظهرت فيها "نتائج استطلاعات exit poll لانتخابات البوندستاغ حتى الساعة 17:46".

وحسب "النتائج" التي عرضتها القناة، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 22.7% من الأصوات، وتحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي على 22.1%، والحزب الديمقراطي الحر على 13.2%، وحزب "البديل لألمانيا" على 10%.

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ومن غير المعروف مصدر هذه الأرقام، وما إذا نشرت عن طريق الخطأ، وإذا كانت مبنية على أي استطلاع حقيقي أو تمت فبركتها.

وحسب صحيفة "بيلد"، فإن قناة ARD لم تعلق على نشرها تلك المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات البوندستاغ ستجرى في ألمانيا يوم الأحد 26 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي