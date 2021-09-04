استطلاع: الاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا يتقدمون بخمس نقاط مئوية على المحافظين

أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا استمرار تقدم "الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني" على الكتلة المحافظة المكونة من "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" و"الاتحاد المسيحي الاجتماعي".

ونشر نتائج هذا الاستطلاع معهد "إنسا"، اليوم الأحد، قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية.

وأشار الاستطلاع الذي شارك فيه 1400 شخص أن "الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني" يتمتع بتأييد 25 بالمئة من الناخبين، متقدما على الكتلة المحافظة التي أبدى 20 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع استعدادهم للتصويت لصالحها.

كما أظهر الاستطلاع أن "حزب الخضر" حصل على تأييد 16 بالمئة من المستجوبين، يليه "الحزب الديمقراطي الحر" بـ13 بالمئة، ثم "البديل لألمانيا" بـ12 بالمئة.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية الألمانية ستجري في 26 سبتمبر، وسيكون للقوة السياسية المنتصرة فيها الحق في تشكيل حكومة.

المصدر: RT