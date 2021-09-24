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مديرة صندوق النقد الدولي تتهم مكتب الرئيس السابق للبنك الدولي بالتلاعب

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مديرة صندوق النقد الدولي تتهم مكتب الرئيس السابق للبنك الدولي بالتلاعب
Reuters
كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي
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انتقدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا تقريرا مستقلا عن دورها المزعوم في فضيحة تزوير بيانات متعلقة بالصين أثناء عملها في البنك الدولي.

وقالت جورجيفا إن التقرير يحتوي على "أخطاء جوهرية" ولجأ إلى التكهنات بدلا من الحقائق.

كما اتهمت مكتب الرئيس السابق للبنك جيم كونغ كيم بالتلاعب، حيث أفادت بأن مكتبه اقترح تضمين بيانات هونغ كونغ في تصنيف الصين بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك في 2018 لتعزيز تصنيف الصين.

وانتقدت جورجيفا التي تواجه دعوات للاستقالة، التقرير الذي أعدته شركة الخدمات القانونية "ويلمر هيل" وذلك في بيان مفصل أمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي يعكف على مراجعة المسألة.

المصدر: رويترز

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