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اعتقال مواطن أوزبكي في روسيا لتعاونه مع الأمن الأوكراني

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اعتقال مواطن أوزبكي في روسيا لتعاونه مع الأمن الأوكراني
Sputnik
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قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له اليوم، إنه تم اعتقال مواطن أوزبكي يشتبه بتعاونه مع الاستخبارات الأوكرانية.

وأشارت المخابرات الروسية، إلى أنه تم اعتقال المذكور وهو من مواليد 1981، عند محاولته عبور الحدود من أوكرانيا إلى روسيا بشكل غير مشروع.  

وذكرت المخابرات، أن المعتقل كان لحظة توقيفه تحت تأثير المخدرات، وكانت بحوزته وسائل تصوير يمكن حملها بشكل خفي مع إمكانية تثبيت الصور والفيديو والصوت، وكذلك مسحوق، يعتقد أنه مادة مخدرة.

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وخلال التحقيق، اتضح أن المعتقل يتعاون مع استخبارات أوكرانيا بشكل سري منذ عام 2019.

وفي وقت لاحق، طالب الجانب الأوكراني، بتسليمه الأوزبيكي المذكور أعلاه.

وأضافت المخابرات الروسية في بيانها: "اعترف الجانب الأوكراني بواقعة انتهاك الحدود وطالب بإعادة الأجنبي الذي تم توقيفه على الحدود".

المصدر: نوفوستي

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