جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يتهم الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء تفجير أنبوب غاز في القرم
Reuters
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن المخابرات الأوكرانية تقف وراء التفجير في خط أنابيب نقل الغاز في شبه جزيرة القرم.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الثلاثاء: "ثبت أن التخريب تم تنظيمه من قبل القسم الإقليمي لمديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في مدينة خيرسون.. بمشاركة مجلس تتار القرم".
وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الداخلية لجمهورية القرم إن مجهولين أتلفوا في 23 أغسطس خط أنابيب الغاز في الجزء الجبلي من المنطقة، والذي يستخدم لإمداد قرية بيريفالني والوحدة العسكرية، وقد تمت استعادة عمله في اليوم التالي، كما تم اعتقال 4 مشتبه بهم.
المصدر: نوفوستي
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