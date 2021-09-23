 
مباشر

مفتي ليبيا يدعو للتظاهر وإسقاط البرلمان

أخبار العالم

مفتي ليبيا يدعو للتظاهر وإسقاط البرلمان
/ Youtube
الصادق الغرياني مفتى ليبيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcru

دعا الصادق الغرياني مفتي ليبيا المتواجد في غرب البلاد المواطنين للتظاهر يوم الجمعة لإسقاط البرلمان.

ووصف الغرياني البرلمان "بالساقط شرعا وقانونا وأخلاقا"، مضيفا أنه "تمادى وتوغل في إيذاء الناس وارتكب جرائم في حق الشعب الليبي كان آخرها منع الميزانية عن الشعب".

وطالب الغرياني اللبيبين بالخروج إلى الميادين رفضا للبرلمان.

جدير بالذكر أن البرلمان الليبي حجب مؤخرا الثقة عن الحكومة واعتبرها حكومة تصريف أعمال.

مفتي ليبيا يدعو للتظاهر وإسقاط البرلمان

المصدر: RT - ناصر حاتم

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا