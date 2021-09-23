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صربيا تستنفر قواتها على حدود كوسوفو

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صربيا تستنفر قواتها على حدود كوسوفو
AP
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أعلن وزير الدفاع الصربي نيبويسا سيفانوفيتش أن بلاده استنفرت قواتها على الحدود مع كوسوفو في ظل التوتر مع الإقليم المنشق.

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وأضاف سيفانوفيتش أثناء تفقد القوات على الحدود أن "صربيا مستعدة لحماية مواطنيها... جيشنا لا يمارس الاستفزاز لكنه مستعد لحماية شعبه".

وأغلق الصرب في كوسوفو الحدود لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على قرار سلطات كوسوفو بدء إزالة لوحات السيارات الصربية عن المركبات التي تدخل البلاد.

من جهته نشر إقليم كوسوفو قوات من الشرطة الخاصة في المناطق ذات الأغلبية الصربية لفرض قاعدة لوحة الترخيص الجديدة، وقال مسؤولو كوسوفو إن الإجراءات الجديدة متبادلة.

وكانت صربيا منذ سنوات تزيل لوحات السيارات المسجلة في كوسوفو التي تدخل أراضيها.

وذكرت وسائل الإعلام الصربية اليوم الخميس أن ثلاثة متظاهرين صربا تعرضوا للضرب المبرح على أيدي شرطة كوسوفو، وهو ما نفته كوسوفو بشدة.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنه "قلق وحذّر من أن العنف غير مقبول".

المصدر: "أسوشيتد برس"

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