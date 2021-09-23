إيطاليا.. 63 وفاة و4061 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 63 وفاة بفيروس كورونا يوم الخميس مقابل 67 الأربعاء، و4061 إصابة اليوم مقابل 3970 أمس.
وسجلت إيطاليا 130551 وفاة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.
كما رصدت إيطاليا 4.65 مليون إصابة إجمالا حتى اليوم.
المصدر: رويترز
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