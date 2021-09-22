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النمسا.. استجواب مستشار البلاد في قضية فساد

أخبار العالم

النمسا.. استجواب مستشار البلاد في قضية فساد
Globallookpress
مستشار النمسا سيباستيان كورتس
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أفادت وسائل إعلام نمساوية بأن مستشار البلاد سيباستيان كورتس قد تم استجوابه في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في حنثه باليمين فيما عرف باسم فضيحة "إيبيزاغيت".

وقال المستشار في بيان نقلته صحيفة Die Presse "يسعدني أنه بعد عدة أشهر من الاتهامات الباطلة، قضيت عدة ساعات أوائل سبتمبر للإدلاء بتعليقاتي أمام قاض، ردا على الاتهامات الكاذبة التي وجهت ضدي"، مضيفا أنه تمكن من "دحض الاتهامات الباطلة".

و"إيبيزاغيت" هي فضيحة فساد تورط فيها زعيم اليمين القومي السابق هاينز كريستيان شتراخه المتهم بتغليب مصالح أحد المقربين منه مقابل تبرعات لحزبه وعطلة في جزيرة كورفو اليونانية.

وكان المستشار الشاب أكد سابقا أنه لم يرتكب أي خطأ ورفض الاستقالة حتى في حال توجيه تهم إليه.

المصدر: "نوفوستي"

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