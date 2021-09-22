رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان في فنلندا "تقليص خطر وقوع الحوادث"

استضافت فنلندا اجتماعا بين رئيسي الأركان العامة الروسي والأمريكي، بحثا خلاله تقليص خطر وقوع الحوادث بين عسكريي دولتيهما.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بين رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مارك ميلي، عقد في مقر الحكومة الفنلندية بمدينة فانتا، على بعد 40 كلم شمالي العاصمة هلسنكي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن غيراسيموف وميلي بحثا "مسائل ذات اهتمام مشترك، منها تقليص خطر وقوع الحوادث خلال ممارسة الأنشطة العسكرية"، لافتا إلى أن اللقاء حظي بطابع بناء.

المصدر: RT