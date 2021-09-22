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بايدن يخلط في حديثه بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة

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بايدن يخلط في حديثه بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة
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ذكرت قناة سكاي نيوز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلط بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة خلال خطاب ألقاه في الدورة 76 للجمعية العامة للمنظمة.

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وقال بادين في خطابه: "الولايات المتحدة ستدافع عن القيم الديمقراطية والحرية والمساواة. أنا أؤمن بالحقوق العالمية لجميع الناس، إنها في الحمض النووي لأمتنا، والأهم من ذلك أنها متأصلة في هذه المنظمة.. الولايات المتحدة".

وبذلك خلط بايدن بين بلاده، الولايات المتحدة، والأمم المتحدة وهو يتحدث عن السمة الرئيسة للمنظمة الدولية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطأ في تصريح سابق خلال إحدى جلسات الإحاطة حول الوضع في أفغانستان، حيث قال إن السلطات الأمريكية كانت على اتصال دائم مع قيادة طالبان في كابل، وكذلك مع وفد في داهو، عاصمة قطر.

وأوضح البيت الأبيض فيما بعد، أن الرئيس يقصد الدوحة. كما خلط في أحد خطبه بين ليبيا وسوريا وفي آخر بين العراق وإيران، وفي خطاب ثالث، بين باراك أوباما ودونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي

 

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