العثور على عراقي فاقدا للوعي وعليه آثار اعتداء على الحدود بين بيلاروس وبولندا (فيديو)

عثر حرس الحدود البيلاروسي، على مهاجر قال إنه عراقي، فاقدا للوعي وعليه آثار اعتداء، تم تركه على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وبحسب لجنة الحدود في بيلاروس، فقد وجد المواطن العراقي فاقدا للوعي وعلى جسده آثار عنف، وتم نقله لتلقي العناية الطبية.

وأكدت لجنة الحدود البيلاروسية أن ضباط إنفاذ القانون البولنديين "يجلبون الأجانب المنهكين للغاية إلى الحدود ويرمونهم داخل أراضي بيلاروس".

في الأشهر الأخيرة، شهدت لاتفيا وليتوانيا وبولندا تدفقا للمهاجرين غير النظاميين من دول الشرق الأوسط وأفغانستان، يحاولون الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس.

المصدر: سبوتنيك