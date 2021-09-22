جونسون ممازحا بايدن: أنت إله يمشي على الأرض

مازح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد قيامه برحلة على متن قطار لشركة "أمتراك"، وهي الشركة التي استخدمها بايدن كثيرا عندما كان في منصب سيناتور.

وفي مستهل اللقاء في البيت الأبيض بواشنطن سأل بايدن رئيس الوزراء البريطاني القادم من نيويورك: "هل هو صحيح أنك وصلت على متن قطار "أمتراك"؟.

ورد عليه جونسون: "نعم، وأنت بمثابة إله يمشي على الأرض بالنسبة لـ (أمتراك)، وهم يحبونك كثيرا".

وأشار بايدن إلى أنه قطع مسافة "ملايين الأميال" على متن قطارات "أمتراك" خلال السنوات الـ 36 من العمل في مجلس الشيوخ الأمريكي بين 1973 و2009.

وكان بايدن يقوم كل يوم تقريبا برحلات من منزله في ولاية ديلاوير إلى واشنطن بواسطة قطارات تلك الشركة. ويدعي بايدن بأنه قطع ما مجموعه أكثر من مليوني ميل أو 3.2 مليون كلم في تلك الرحلات.

المصدر: وكالات