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أحمد بدير يعلق على قرار السيسي بدعم الفنانين في مصر

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أحمد بدير يعلق على قرار السيسي بدعم الفنانين في مصر
Ahmed Bedir
الفنان المصري، أحمد بدير.
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علق الفنان المصري، أحمد بدير، على قرار رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، بشمول الفنانين ببرامج الحماية التأمينية قائلا إن "الرئيس أب يرعى جميع فئات الشعب".

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وصرح بدير خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد": "الرئيس أب يرعى جميع فئات الشعب، النهاردة عيد لكل مبدعين مصر".

وتابع الفنان المصري: "رأينا الإنجازات على أرض الواقع في مختلف الملفات، من بينها الطرق وحياة كريمة وفيروس سي".

وأضاف بدير: "البعض ينظر إلى الفنانين على أنهم بيلعبوا بالملايين، لكن هناك أسر من الفنانين تعيش بألف وألفي جنيه".

ووجه بدير الشكر إلى الرئيس السيسي، قائلا: "ربنا يخليك ويحميك لمصر ويقويك، الشعب وجد من يحنو عليه".

وسبق أن وجه الرئيس المصري بشمول الفنانين في برامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم.

المصدر: "صدى البلد"

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